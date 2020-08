Mad Max: Fury Road, "Heath Ledger sarebbe stato perfetto per il ruolo" dice George Miller (Di sabato 15 agosto 2020) Il regista di Mad Max rivela che Heath Ledger sarebbe stato perfetto per il ruolo interpretato anche da altri grandi attori come Mel Gibson e Tom Hardy. L'ideatore della saga cinematografica di Mad Max, George Miller, ha recentemente rivelato quanto avrebbe voluto vedere Heath Ledger vestire i panni del protagonista dei suoi film e assicura che sarebbe stato perfetto così come si sono rivelati perfetti anche Mel Gibson e Tom Hardy. Nonostante Miller sia pienamente soddisfatto delle interpretazioni degli attori che hanno ricoperto il ruolo, Mel Gibson e Tom Hardy, il regista ha spiegato cosa accomunava l'attore de Il Cavaliere ... Leggi su movieplayer

Il regista di Mad Max rivela che Heath Ledger sarebbe stato perfetto per il ruolo interpretato anche da altri grandi attori come Mel Gibson e Tom Hardy. NOTIZIA di LAURA SILVESTRI — 15/08/2020 L ...

