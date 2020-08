Inter, Emre si ritira a quasi 40 anni: bandiera in Turchia (Di sabato 15 agosto 2020) 'Ma quando smette?' Era l'attacco dell'Intervista della Gazzetta a Emre dello scorso 24 maggio. La risposta è arrivata oggi: il 15 agosto. Non che fosse un invito, ma col traguardo dei 40 anni alle porte, li compirà il 7 settembre, era inevitabile pensare ... Leggi su gazzetta

