I positivi che sfuggono al tracciamento e continuano a circolare in Italia (Di sabato 15 agosto 2020) La Stampa racconta oggi che oltre un quarto dei nuovi casi positivi di coronavirus registrati nella settimana tra il 3 e il 9 agosto, l’ultima monitorata, è sfuggita al sistema di tracciamento necessario a risalire al «paziente zero» e a interrompere la catena dei contagi. Ciò vuol dire che solo negli ultimi giorni diverse centinaia, forse migliaia di positivi (ignari, se asintomatici) continuano a circolare e ad avere normali rapporti sociali, infettando altre persone. Il dato emerge dai report riservati dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute, che “La Stampa” è in grado di rivelare. E rappresenta un segnale di stress del sistema di ... Leggi su nextquotidiano

Amazon sbarca a Jesi, il centro logistico che servirà tre regioni. Apertura nel 2021, 900 posti di lavoro più indotto e servizi. Ecco i particolari

ANCONA - Non era tra le opzioni aperte per il secondo semestre e per questo è doppiamente notizia. Amazon.it starebbe per sbarcare nelle Marche. Il colosso dell’e-commerce avrebbe opzionato un’area al ...

Allarme a Carini, altri 8 positivi al coronavirus: è una famiglia che viene dalla Lombardia

Otto nuovi positivi al coronavirus a Carini, si tratta nuovamente di un nucleo familiare, questa volta proveniente dalla Lombardia. Sale a 13 il numero di casi totali nel comune del Palermitano. Lo an ...

