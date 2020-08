Gioele potrebbe essere morto nell'incidente in autostrada e il corpo nascosto dalla madre (Di sabato 15 agosto 2020) Gli investigatori stanno vagliando l'ipotesi che Gioele, il figlio di Viviana Parisi, sia morto a causa dell'incidente avvenuto in autostrada e che ha preceduto la scomparsa della donna e del bambino. ... Leggi su globalist

Dai rilievi della Scientifica un tassello-chiave? La svolta, a quello che resta ancora un giallo, potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza di alcuni negozi (e non distributori di carbur ...Non si fermano le ricerche del piccolo Gioele anche a Ferragosto. Le squadre sono impegnate da questa mattina alla ricerca del piccolo di cui non si hanno più tracce. C’è una nuova ipotesi investigati ...