Georgette Polizzi malattia, anche un bagno in mare ‘pesa’: «Legata alla barca con una cima» (Di sabato 15 agosto 2020) “Che strana la vita”, riflette così condividendo i propri pensieri con i followers Georgette Polizzi: è tramite uno degli ultimi post Instagram che l’ex protagonista di Temptation Island si apre sulla malattia con cui convive ormai da qualche anno. Non la prima volta che affronta l’argomento “sclerosi multipla”, con la forza e la caparbietà dimostrate in più occasioni. Questa volta scende nel dettaglio, cercando di portare gli utenti nella propria quotidianità, in cui anche un bagno in mare può risultare difficoltoso. Leggi anche >> Gigi Buffon e Ilaria D’Amico ritratto di ‘famiglia’, lei non abbraccia i figli della Seredova: haters in ... Leggi su urbanpost

