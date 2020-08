Formula 1, Ocon si distrae e non si accorge di Magnussen: sterzata improvvisa e macchina a muro [VIDEO] (Di sabato 15 agosto 2020) Si chiude con un incidente la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, un botto non indifferente che ha come protagonista Esteban Ocon, finito a muro per evitare Kevin Magnussen. A pochi minuti dalla conclusione del turno, il francese non si accorge della presenza della Haas davanti a lui e, mentre osserva gli specchietti, si avvicina inesorabilmente alla macchina del danese. Una volta accortosi di tutto, Ocon non può far altro che sterzare per evitare il contatto, finendo a muro e distruggendo il musetto della sua auto. Ecco il VIDEO: #F1 ¿Pero qué acaba de pasar aquí? No entiendo nada ahora mismo. 😱 #SpanishGP 🇪🇦 📹 @BerrageizF1pic.twitter.com/a8roUpJ8JY — Juanjo ... Leggi su sportfair

lucaspartan89 : RT @SkySportF1: Hamilton e Bottas irraggiungibili (?? #FP3) Ocon a muro per un’incomprensione con Magnussen I risultati ? - SkySportF1 : Hamilton e Bottas irraggiungibili (?? #FP3) Ocon a muro per un’incomprensione con Magnussen I risultati ?… - sportface2016 : VIDEO #SpanishGP | Incidente nelle #FP3: #Magnussen rallenta e #Ocon finisce contro il muro - FormulaPassion : #F1: obiettivo seconda fila per #Ricciardo nelle qualifiche del #SpanishGP - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 #SpanishGP | Obiettivo #Renault a #Barcellona: ottimizzare la qualifica -