Fiamme nella notte in via Molfetta: a fuoco l'auto di un operaio (Di sabato 15 agosto 2020) Ancora una auto incendiata a Foggia. È accaduto la scorsa notte in via Molfetta, dove intorno alle 3.50 è andata a fuoco una Alfa 147 di proprietà di un operaio 34enne incensurato. L'auto era ... Leggi su foggiatoday

emergenzavvf : Prosegue il lavoro delle squadre dei #vigilidelfuoco impegnate in via di San Bartolo a Cintoia per l'#incendio di u… - lextraweb : Tolfa, in fiamme nella notte cinque auto: l'intervento dei Vigili del Fuoco - - sardanews : Abitazione in fiamme, paura nella notte a Sant’Andrea Frius - cagliaripad : Paura nella notte a Sant’Andrea Frius, fiamme in mansarda: intervengono i Vigili del fuoco - Dedalus12470353 : RT @rafcapuozzo: Nella mia personale rivisitazione dell’inferno dantesco, il girone più terribile è riservato ai cantanti delle canzoncine… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiamme nella Fiamme nella chiesa di San Lorenzo a Cairo Il Secolo XIX Ancora incendi di sterpaglie tra il Parco Acquedotti e Castel Romano

Un incendio è divampato, poco prima delle 15, in via del Quadraro, zona Appio. Le fiamme, partite da un maneggio, si sono propagate nelle aree circostanti fino al Parco degli Acquedotti. Nonostante il ...

Incendi boschivi, in Toscana 200 roghi da gennaio ad agosto

Le fiamme hanno percorso 150 ettari di superficie boscata, mentre la media del periodo gennaio/14 agosto degli anni dal 2015 al 2019 è di quasi 900 ettari. Altro dato rilevante come indicatore dell'ef ...

Un incendio è divampato, poco prima delle 15, in via del Quadraro, zona Appio. Le fiamme, partite da un maneggio, si sono propagate nelle aree circostanti fino al Parco degli Acquedotti. Nonostante il ...Le fiamme hanno percorso 150 ettari di superficie boscata, mentre la media del periodo gennaio/14 agosto degli anni dal 2015 al 2019 è di quasi 900 ettari. Altro dato rilevante come indicatore dell'ef ...