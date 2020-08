F.1, GP Spagna - Prima fila Mercedes, Hamilton in pole (Di sabato 15 agosto 2020) La Mercedes ha monopolizzato la Prima fila dello schieramento del Gran Premio di Spagna, sesta prova del Mondiale di Formula 1 2020. Lewis Hamilton ha segnato la pole position grazie a un crono di 1:15.584, di soli 59 millesimi di secondo più veloce della prestazione segnata da Valtteri Bottas. Max Verstappen si conferma il primo degli inseguitori, ma l'olandese della Red Bull ha rimediato un distacco di 7 decimi.Dominio mai in discussione. In questo caldo weekend di Ferragosto, il team Mercedes è riuscito a conquistare una nuova pietra miliare, la centesima pole position nell'era ibrida. Dal 2014 a oggi, la squadra di Brackley ha segnato infatti ben 100 partenze al palo su 127 sessioni disputate: un dato che rende l'idea della loro ... Leggi su quattroruote

SkySportF1 : F1, GP Spagna 2020: il commento di @mara_sangiorgio prima delle qualifiche #SkyMotori #Formula1 #F1 #SpanishGP - RaffaeleFitto : Caos ordinanze in Puglia Prima obbligo #quarantena per pugliesi di rientro da #Grecia #Spagna #Malta, ora ordinanz… - bandierascacch1 : Lewis #Hamilton non fa prigionieri: 92a pole in carriera e 100a per #Mercedes nell'era power unit. #Bottas chiude l… - sportli26181512 : Formula 1, la griglia di partenza del GP di Spagna a Barcellona: E' Lewis Hamilton a scrivere una pagina storica de… - sportface2016 : #SpanishGP | Le parole di #Hamilton dopo la pole -