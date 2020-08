Dalla Spagna: Barcellona, sondato Xavi per il post Setién (Di sabato 15 agosto 2020) Non solo Mauricio Pochettino nel taccuino del Barcellona per il post Setién. Dopo la clamorosa sconfitta di ieri in Champions, la dirigenza catalana ha iniziato a sondare diversi nomi per la panchina. Come raccolto da Mundo Deportivo, i blaugrana hanno sondato anche Xavi Hernandez che ha da poco rinnovato con l’Al-Sadd ma sarebbe pronto a rientrare a Barcellona. Foto: twitter al sadd L'articolo Dalla Spagna: Barcellona, sondato Xavi per il post Setién proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Covid19, si aggravano le condizioni della ragazza palermitana tornata da Malta

Si aggravano le condizioni della palermitana tornata da Malta dopo una vacanza sull’isola nel Mediterraneo. C’è stato in questi giorni un improvviso e netto aumento del numero di casi, l’impennata di ...

Coronavirus, ospedali in tilt: code per tamponi

TORINO - Centinaia di utenti in coda, personale sanitario sotto pressione, ospedali in tilt: a Bergamo la esecuzione massiva dei tamponi per chi rientra dalla vacanze da determinati Paesi esteri è sta ...

