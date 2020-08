Crostata di frutta: la ricetta perfetta (Di sabato 15 agosto 2020) La Crostata di frutta è un dolce estivo molto facile da preparare ed adatto a qualsiasi occasione, da servire come fine pasto o per una merenda o una colazione golosa. Si può preparare e mangiare anche dopo qualche giorno, dato che si conserva in frigorifero. Ecco la ricetta: Preparare la pasta frolla: 120 g di zucchero a velo120 g di burro ammorbidito2 uova mezza bustina di lievito per dolci, circa 8g360 g di farina Stampo rotondo dal diametro di 26 cmIl primo passaggio è rompere le uova in una ciotola e sbatterle con una forchetta. In seguito bisogna incorporare il burro già ammorbidito, la farina e il lievito, per formare un panetto ben sodo e non appiccicoso. Il panetto va lasciato riposare in frigorifero per circa 20 minuti. In seguito, occorre ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Crostata di frutta: la ricetta perfetta - Cristina64blog : Crostata di frutta mista - mcristinafiori : @essexelle Deve essere buonissima. Puoi optare per una crostata alla frutta fresca visto che c’è solo l’imbarazzo della scelta ?? - bestiavdiSatana : @xkingslayerr Ascolta crostata integrale alla marmellata di prugne con un bicchierino di liquore alla frutta cioè l… - marsquenada : Caro Giovanni (@GialloZafferano), dove diavolo hai trovato la carambola?! Mai incontrata in un supermercato italian… -

Ultime Notizie dalla rete : Crostata frutta Ricetta crostata alla frutta: ingredienti, preparazione e consigli Giornal Crostata di fichi e semifreddo al cuore di fico: 2 facili dessert

La bella stagione porta con se la bellezza dei fichi. Oggi vi proponiamo due preparazione semplicissimi da presentare come dessert: crostata di fichi e semifreddo al cuore di fico. Crostata di fichi ...

Quali vini bere in vacanza, al mare o in montagna?

Tempo d’estate, in tanti abbandonano la città per qualche giorno di sano relax al mare o in montagna. Cambiano i luoghi di vita e magari anche di lavoro, e con essi anche le abitudini alimentari. In ...

La bella stagione porta con se la bellezza dei fichi. Oggi vi proponiamo due preparazione semplicissimi da presentare come dessert: crostata di fichi e semifreddo al cuore di fico. Crostata di fichi ...Tempo d’estate, in tanti abbandonano la città per qualche giorno di sano relax al mare o in montagna. Cambiano i luoghi di vita e magari anche di lavoro, e con essi anche le abitudini alimentari. In ...