Coronavirus e discoteche, per ora evitato lo stop. Stretta in Emilia e Veneto: in pista a 2mt di distanza (Di sabato 15 agosto 2020) Roma, 15 ago – Il braccio di ferro su movida e discoteche tra esecutivo e governatori si chiude con un pareggio, con la decisione di Emilia-Romagna e Veneto di limitare la capienza al 50 per cento con l’obbligo di mascherina se non c’è il distanziamento di due metri in pista. Nulla di fatto per il provvedimento di chiusura minacciato dal governo, che per ora è posticipato. «Le misure ulteriormente restrittive adottate confermano la continua e leale collaborazione con il governo, ma si continuerà il monitoraggio costante pronti a ogni intervento», ha così dichiarato il ministro Boccia. Una decisione che ha fatto storcere il naso al Comitato tecnico scientifico: «Se la curva epidemica continuerà a salire, rischiamo di non poter riaprire le ... Leggi su ilprimatonazionale

circa le misure per il contenimento della diffusione del virus «covid-19». I controlli nei luoghi della «movida», nelle discoteche, negli stabilimenti balneari e in tutti i luoghi di potenziale ...

Coronavirus, Crisanti: "Le discoteche non andavano riaperte"

“Di questa cosa delle discoteche aperte io non mi capacito. Andrebbero chiuse immediatamente“. Lo ha detto in una intervista a Il Messaggero il professor Andrea Crisanti, docente di Microbiologia dell ...

