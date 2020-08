Contributi figurativi LSU: in automatico o serve domanda per il riconoscimento? (Di sabato 15 agosto 2020) Per chi ha svolto Lavori Socialmente Utili vi è il riconoscimento di contribuzione figurativa per l’intero periodo. Se sia valida sia per il diritto che per la misura o solo per il diritto dipende dalla collocazione temporale del periodo in oggetto. Per periodi di LSU svolti fino al 31 luglio 1995, infatti, con la domanda di riscatto dei Contributi si ottiene gratuitamente contribuzione figurativa sia per il diritto che per la misura, per periodi che si collocano successivamente al 31 luglio 1995, invece, gratuitamente sono riconosciuti solo Contributi figurativi validi per il diritto ma non per la misura. Per renderli validi anche al calcolo dell’assegno previdenziale è necessario sostenere l’onere del riscatto. Contributi LSU, serve ... Leggi su notizieora

Su l’Huffington Post, intervista al professor Felice Roberto Pizzuti, economista de La Sapienza ed animatore del Rapporto sullo Stato sociale della medesima università: una sorta di think tank da cui ...

Dagli esperti di Proiezionidiborsa ci giungono le ultime novità INPS sulle pensioni anticipate anche senza Quota 100 per alcuni lavoratori. I contribuenti italiani ormai temono che con il venire meno ...

