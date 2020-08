Bielorussia, continuano le proteste a Minsk contro Lukashenko (Di sabato 15 agosto 2020) In Bielorussia continuano le proteste a Minsk contro la rielezione di Lukashenko. In Bielorussia dopo le proteste dei giorni scorsi, migliaia di persone hanno deciso di scendere nuovamente nelle strade della capitale Minsk per manifestare contro la rielezione del premier Lukashenko. Il raduno è avvenuto nella stazione della metropolitana Pushkinskaya. Gli scontri avvenuti alcuni giorni … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

