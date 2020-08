Zingaretti gela Raggi, nessun appoggio dal Pd alle prossime elezioni (Di venerdì 14 agosto 2020) AGI - Ottenuto il (prevedibile) via libera sulla piattaforma Rousseau con poco meno di 40 mila voti favorevoli (l'80%), alla vigilia di Ferragosto Virginia Raggi ufficializza la sua ricandidatura per il Campidoglio in vista delle elezioni del prossimo anno. Ma il Pd con il suo segretario nazionale Nicola Zingaretti annuncia che non l'appoggerà. "Mi ricandido. Ora avanti a testa alta. La rivoluzione non si ferma", le prime parole del sindaco su Facebook. Ma più che un programma a lungo termine per la città è un riepilogo degli hashtag più utilizzati dalla sua comunicazione. Il messaggio più politico arriva poco dopo: "Guardiamo alle nostre periferie, agli ultimi, ai più deboli, a coloro che in passato non hanno mai avuto voce". Il progetto di una lista ... Leggi su agi

