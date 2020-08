Watzke: “Sancho resta al Borussia, la scelta è definitiva” (Di venerdì 14 agosto 2020) Joachim Watzke, amministratore delegato del Borussia Dortmund, è tornato a parlare sul futuro di Jadon Sancho, ribadendo che non si muoverà da Dortmund, chiudendo definitivamente le voci di mercato. Questo il suo commento: “Sancho? Se il ds Zorc, un westfaliano come me, dice che la scelta è definitiva, vuol dire che la scelta è davvero definitiva. Non c’è spazio a un’interpretazione diversa.” Foto: Kicker L'articolo Watzke: “Sancho resta al Borussia, la scelta è definitiva” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

