Ufficiale: Mantova, arriva Panizzi (Di venerdì 14 agosto 2020) Altro acquisto per il Mantova che ha perfezionato l’ingaggio del difensore Erik Panizzi. Classe 1994 cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Reggiana, Panizzi vanta oltre 100 presenze in Serie C con le maglie di Sal, Vicenza, Aurora Pro Patria, Reggiana, Alessandria e Robur Siena. Foto: Instagram Panizzi L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

