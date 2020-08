“Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” tutte le curiosità: «Quanti schiaffi veri su quella spiaggia» (Di venerdì 14 agosto 2020) Questa sera andrà in onda alle ore 21.29, Rete 4, “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto”, film del 1974 diretto da Lina Wertmüller. La pellicola narra la storia di Raffaella Pavone Lanzetti, interpretata da Mariangela Melato, ricca industriale milanese, che con un gruppo di amici sta trascorrendo le vacanze su uno yacht nel Mediterraneo. Tra i marinai al suo servizio c’è il siciliano Gennarino Carunchio, alias Giancarlo Giannini, comunista convinto, che non solo mal digerisce gli abusi prepotenti della “padrona”, ma anche le teorie femministe che lei porta avanti. Una gita in gommone con conseguente naufragio porterà i due su un’isola deserta: a parti invertite nascerà un’intensa storia d’amore, destinata però a non ... Leggi su urbanpost

