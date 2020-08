Strisce pedonali “Enjoy” ad Avellino, ecco una nuova sanzione (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – La Polizia Stradale di Avellino ha elevato una nuova multa per le Strisce colorate di Via Matteotti ad Avellino. La sanzione è stata notificata alla dirigenza della della Polizia Municipale del capoluogo guidata dal Colonnello, Michele Arvonio. Gli attraversamenti pedonali non sarebbero conformi alle indicazioni del codice della strada. E’ una seconda bocciatura dopo quella arrivata nelle scorse settimane del Ministero delle Infrastrutture (leggi qui). L'articolo Strisce pedonali “Enjoy” ad Avellino, ecco una nuova sanzione proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

xmaux : RT @cristoperplesso: In verità vi dico, amate il prossimo come voi stessi, a meno che il prossimo non sia un coglione come questo tizio che… - jimmypallino : RT @cristoperplesso: In verità vi dico, amate il prossimo come voi stessi, a meno che il prossimo non sia un coglione come questo tizio che… - TuzioristaGreen : RT @GarauSilvana: #Roma con #VirginiaRaggi Quartiere La Rustica in via Atanasio Soldati. inserte bande rumorose in corrispondenza attraver… - SergioStretti : RT @GarauSilvana: #Roma con #VirginiaRaggi Quartiere La Rustica in via Atanasio Soldati. inserte bande rumorose in corrispondenza attraver… - Renato47Rm : RT @GarauSilvana: #Roma con #VirginiaRaggi Quartiere La Rustica in via Atanasio Soldati. inserte bande rumorose in corrispondenza attraver… -

Ultime Notizie dalla rete : Strisce pedonali Piazza Statuto, spariscono le strisce pedonali della discordia. Mole24 Strisce colorate, nuova “bocciatura” con sanzione

Nuova multa della Polizia Stradale di Avellino per le strisce colorate istallate ad Avellino. La sanzione è stata notificata alla dirigenza della polizia municipale. Gli attraversamenti pedonali non “ ...

La famiglia di cinghiali attraversa la strada: spettacolo nel Salento

Non hanno certo atteso di trovarsi sulle strisce pedonali per attraversare la provinciale. Così, una famiglia di cinghiali - lungo la strada che da Lecce conduce all'oasi naturale Wwf delle Cesine, al ...

Nuova multa della Polizia Stradale di Avellino per le strisce colorate istallate ad Avellino. La sanzione è stata notificata alla dirigenza della polizia municipale. Gli attraversamenti pedonali non “ ...Non hanno certo atteso di trovarsi sulle strisce pedonali per attraversare la provinciale. Così, una famiglia di cinghiali - lungo la strada che da Lecce conduce all'oasi naturale Wwf delle Cesine, al ...