Siano, mascherine obbligatorie e no a ballo e spettacoli (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSceglie, comunque, la linea dura Giorgio Marchese, il sindaco di Siano che ha chiesto ai cittadini e ai visitatori di indossare la mascherina in maniera obbligatoria anche negli spazi aperti per il giorno 16 agosto. L’ordinanza arriva dopo la buona notizia del tampone negativo che aveva tenuto la comunità di Siano con il fiato sospeso per tutta la giornata di oggi in merito a un sospetto caso di Covid su un 18enne, N.L. Ma il primo cittadino, passata la paura, ha ritenuto comunque necessario imporre alcune restrizioni. A partire da oggi e fino a nuova disposizione su tutto il territorio comunale è, inoltre, stata vietata ogni attività di serata canora, spettacoli musicali ed attività di intrattenimento pubblico. L'articolo ... Leggi su anteprima24

PacchiaE : @4everAnnina È uno che si fa i selfie insieme al bibitaro uno sopra all’altro senza distanza e mascherine e rompe p… - Andrea52684234 : raga comunque ho scritto a scuolazoo per segnalare che nelle storie di miei coetanei vedevo loro dipendenti senza m… - Jonas62712964 : RT @vitaindiretta: #Covid_19: parla l'infettivologo Bassetti. 'Dobbiamo chiedere collaborazione ai cittadini. La colpevolizzazione dei giov… - vitaindiretta : #Covid_19: parla l'infettivologo Bassetti. 'Dobbiamo chiedere collaborazione ai cittadini. La colpevolizzazione dei… - ChiamatemiAnna8 : confermate le mascherine a scuola. raga a settembre si morirà dal caldo, tra pantaloni lunghi e mascherine che affa… -

Ultime Notizie dalla rete : Siano mascherine In Sicilia e Puglia c’è l’obbligo di usare la mascherina anche all’aperto Il Post Lopalco: "In Puglia cinque giovani ricoverati per Covid in condizioni severe"

Cinque giovani, tra i 20 e i 30 anni, sono ricoverati negli ospedali pugliesi in “condizioni severe” nei reparti di Malattie infettive dopo aver contratto il Coronavirus. Lo conferma all’ANSA il profe ...

Covid e rientri, Mastella ai giovani: “Indossate la mascherina e siate responsabili”

“Purtroppo lo spettro gira ancora tra di noi ma possiamo allontanarlo. Dico ai ragazzi che tornano ed ai loro genitori di segnalare alla Asl il ritorno o i sintomi che magari si manifestassero dopo”.

Cinque giovani, tra i 20 e i 30 anni, sono ricoverati negli ospedali pugliesi in “condizioni severe” nei reparti di Malattie infettive dopo aver contratto il Coronavirus. Lo conferma all’ANSA il profe ...“Purtroppo lo spettro gira ancora tra di noi ma possiamo allontanarlo. Dico ai ragazzi che tornano ed ai loro genitori di segnalare alla Asl il ritorno o i sintomi che magari si manifestassero dopo”.