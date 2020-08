Pensione quota 100 o anticipata con contributi volontari? (Di venerdì 14 agosto 2020) Pensione quota 100 fino al 31 dicembre 2021 o anticipata con i contributi volontari? È questa la domanda a qui rispondiamo oggi considerando le varie tipologie e le possibilità, entrambe le misure fanno parte delle pensioni news. Pensione quota 100 o anticipata? Un lettore ci scrive: “Buon pomeriggio, Vi scrivo per avere un chiarimento in quanto entro fine anno 2020 compio 63 anni con 40 anni di contributi versati. Considerata la crisi attuale, sono del settore autonomo commercio, sono tentato ad accedere alla quota 100. Chiedo se possibile versare contributi volontari, fino alla maturazione dei 42 anni e 10 mesi e se poi la ... Leggi su notizieora

