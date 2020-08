Paratici e un anno difficile: la lista degli errori più gravi (uno da non ripetere) (Di venerdì 14 agosto 2020) La Juve ripartirà da Fabio Paratici, dopo aver spazzato tutte le voci che lo volevano sul punto di lasciare il club. Certo, ha un solo anno di contratto e in qualche modo più avanti bisognerà anche affrontare il nodo rinnovo oppure addio. Ma anche quella di Paratici è stata una stagione con troppi errori e omissioni che hanno poi portato la Juve a giocare la partita decisiva della Champions con il solo Olivieri in panchina. Tutto era nato l’estate scorsa quando Dybala era stato praticamente ceduto, non un’ipotesi piuttosto una certezza il suo trasferimento al Manchester United, saltato solo perché Paulo si era messo di traverso rifiutando i Red Devils. Ecco, ora bisognerebbe cercare di non ripetere lo stesso errore, con tutto il rispetto ... Leggi su alfredopedulla

Il noto giornalista Alfredo Pedullà svela come l’Inter dovrà vedersela con i bianconeri per due giocatori specifici: il punto INTER NEWS – Il mercato sempre al centro. L’Inter è attiva, ma lo sono anc ...

