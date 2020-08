Napoli, dopo le vacanze tutti in fila all'ospedale Cotugno (Di venerdì 14 agosto 2020) Per paura dei contagi 14 agosto 2020 18:02 leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della ... Leggi su tgcom24.mediaset

panibbi : RT @WvQrPOpVq4RYvyP: @panibbi Adesso dopo 2.30 x organizzarsi ci hanno trasferito su un freccia rossa fino a napoli, poi da lì forse in Pug… - armandomanzini : @Thankilpin Beh Napoli Genoa col goal di Faccenda dopo la papera di Castellini e' da Calcio Scommesse !! Secondo Muntari - WvQrPOpVq4RYvyP : @panibbi Adesso dopo 2.30 x organizzarsi ci hanno trasferito su un freccia rossa fino a napoli, poi da lì forse in… - FioriEmanuele : Sino a ieri l’interista medio non sapeva neanche chi fosse il terzino del Siviglia...dopo una partita contro Brunet… - livingdaylights : RT @whatsernickname: Alcuni stupidi diranno che la prosa Romantica è semplicemente Così. Ma non solo la loro relazione era vista come scand… -