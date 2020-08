Manchester City, Laporte: «Vogliamo vincere la Champions» (Di venerdì 14 agosto 2020) Laporte ha parlato della sfida di Champions League contro il Lione: le dichiarazioni del difensore del Manchester City Aymeric Laporte, difensore del Manchester City, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il Lione. «La squadra si è preparata molto bene. Vogliamo andare molto lontano in Champions League. Dovremo lottare fino all’ultimo minuto. Vogliamo vincere quest’anno. Sarebbe fantastico. Ci sono ancora grandi squadre. Il Lione ha buoni giocatori ma soprattutto dobbiamo concentrarci su noi stessi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

