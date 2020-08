Lopalco “vede nero”: «L’aumento dei contagi sono l’innesco della seconda ondata di coronavirus» (Di venerdì 14 agosto 2020) «L’aumento dei casi recenti ha chiaramente un andamento completamente diverso da quello registrato a fine febbraio. Il virus è cambiato? L’estate ci aiuta? Non penso». A dichiararlo è Pier Luigi Lopalco, epidemiologo dell’università di Pisa. «Penso invece che i casi registrati fra luglio e agosto rappresentino l’innesco di una seconda ondata. Lo stesso innesco che a febbraio, semplicemente, non abbiamo rilevato e che poi ha provocato la grande ondata». Il consulente della Regione Puglia per il coronavirus commenta così su Facebook i dati di questi mesi estivi sui contagi in Italia. Lopalco: «Dobbiamo evitare lo tsunami» «I casi che registriamo adesso», ... Leggi su secoloditalia

