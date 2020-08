Lecco, escursionisti recuperati dall'elicottero dei Vigili del Fuoco sul Resegone (Di venerdì 14 agosto 2020) Lecco, 14 agosto 2020 - Due escursionisti si sono persi nel pomeriggio di oggi alle pendici del Resegone , in località Cascina dell'orso . I due hanno smarrito il sentiero e si sono trovati in una ... Leggi su ilgiorno

ESINO LARIO – Intervento di soccorso oggi pomeriggio alle 16 per un escursionista di 57 anni. Mentre percorreva il sentiero in discesa verso l’Alpe Cainallo, a una quota di circa 1100 metri, è scivola ...Lecco, 14 agosto 2020 - Due escursionisti si sono persi nel pomeriggio di oggi alle pendici del Resegone, in località Cascina dell'orso. I due hanno smarrito il sentiero e si sono trovati in una zona ...