La Juve prova a soffiare David Silva alla Lazio, e lo spagnolo non si fa più trovare (Di venerdì 14 agosto 2020) La firma non c’è ancora. Ed è il dettaglio che comincia ad allarmare la Lazio. Perché David Silva è entrato in uno strano silenzio, non si fa più trovare, nonostante l’accordo con lo spagnolo bloccato per 3 milioni netti per 3 anni. Il problema è che di mezzo c’è la Juventus. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Sportmediaset Pirlo vorrebbe a Torino l’attaccante svincolato dal City, e Paratici avrebbe avviato una trattativa parallela per strapparlo a Tare. La Lazio sta provando a formalizzare il più in fretta possibile, prima che una nuova più ricca offerta dei bianconeri faccia saltare l’affare. L'articolo La Juve ... Leggi su ilnapolista

napolista : La Juve prova a soffiare David Silva alla Lazio, e lo spagnolo non si fa più trovare Per Sportmediaset i bianconer… - felixarpino : @ocram1926 @Enzolott @twitslevin @FeliceValente Sì, hai ragione, quando Racalbuto chiama durante e dopo Roma – Juve… - LuigiAutunnoJ : @aboutjteam Essere sportivi è una cosa bella però bisogna esserlo con chi lo è e ne ho la prova, Forza Juve sempre - ocram1926 : @felixarpino @Enzolott @twitslevin @FeliceValente Sei il solito arrogante... Un campionato risulta alterato NEI FA… - matteo_inter2 : Dopo il sorpasso Milan su Tonali, ora Sport Mediaset ci delizia con la Juve che prova a rubare David Silva alla Laz… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve prova David Silva, prosegue l’attesa per la firma, e la Juve prova a inserirsi Lazio News 24 Giorgio Chiellini: bandiera contemporanea

Giorgio Chiellini compie oggi 36 anni. Il capitano della Juventus festeggia per la nona volta consecutiva il suo compleanno come campione d’Italia in carica. Chiellini è anche capitano della nazionale ...

TUTTOSPORT - Juventus, Dybala sacrificato? I bianconeri piombano su Pogba, lo scenario

L'edizione odierna del quotidiano TuttoSport, nello spazio riservato al calcio, si sofferma sul mercato di Juventus e Manchester United. L'attaccante Paulo Dybala, come riporta l'edizione odierna del ...

Giorgio Chiellini compie oggi 36 anni. Il capitano della Juventus festeggia per la nona volta consecutiva il suo compleanno come campione d’Italia in carica. Chiellini è anche capitano della nazionale ...L'edizione odierna del quotidiano TuttoSport, nello spazio riservato al calcio, si sofferma sul mercato di Juventus e Manchester United. L'attaccante Paulo Dybala, come riporta l'edizione odierna del ...