Huawei starebbe pensando di aggiungere un display posteriore negli smartphone (Di venerdì 14 agosto 2020) Un nuovo brevetto svela uno smartphone di Huawei munito di un particolare display posteriore e comporto fotografico quadruplo L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Ultime Notizie dalla rete : Huawei starebbe

TuttoAndroid.net

Apple è sceso dalla prima posizione fino alla 7°, durante questo secondo trimestre. La divisione Research di Check Point® Software Technologies Ltd ha reso noto il Q2 Brand Phishing Report, che eviden ...Gli effetti per Huawei nei chip per gli smartphone dopo l’ultima mossa di Trump e le manovre delle aziende americane e asiatiche come Qualcomm, Tsmc e non solo È stato probabilmente uno degli annunci ...