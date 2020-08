Grande Fratello Vip 5: svelati i 14 concorrenti? (Di venerdì 14 agosto 2020) Alfonso Signorini avrebbe scelto i 14 concorrenti del Grande Fratello Vip 5, sette uomini e sette donne pronti a farsi spiare dagli italiani nella casa di Cinecittà. Il cast del Grande Fratello Vip 5 sarebbe completo, i nomi dei 14 concorrenti scelti da Alfonso Signorini non sono stati ufficializzati da Mediaset ma, per i rumor, non ci sarebbero più dubbi. Manca un mese all'apertura della porta rossa che i concorrenti del Grande Fratello Vip attraverseranno per entrare nella casa di Cinecittà. Tra conferme ed indiscrezioni il cast dei concorrenti è terminato e i quattordici nomi sarebbero stati scelti. Il programma sarà condotto per la seconda volta da Alfonso Signorini che come ... Leggi su movieplayer

