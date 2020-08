Firenze. Energia solare in alloggi Erp: lavori su due condomini alle Piagge (Di venerdì 14 agosto 2020) Un mega impianto di teleriscaldamento che alimenterà due condomini. Un sistema centralizzato che si baserà sulla produzione di Energia termica derivata dall’Energia solare e permetterà di produrre riscaldamento e acqua calda sanitaria praticamente a costo zero, riducendo quindi il consumo di gas combustibile. È il primo progetto del genere ad essere realizzato a Firenze per la sua dimensione e uno dei primi in Italia e sta prendendo forma alle Piagge, in due edifici di edilizia residenziale pubblica in via Marche e in via Liguria. È realizzato con parte di fondi europei per circa 7,4 milioni di euro complessivi, si tratta del progetto REPLICATE (REnaissance of PLaces with Innovative Citizenship And TEchnology) per la ... Leggi su laprimapagina

Un mega impianto di teleriscaldamento che alimenterà due condomini. Un sistema centralizzato che si baserà sulla produzione di energia termica derivata dall’energia solare e permetterà di produrre ris ...

12 agosto, caldo da codice rosso a Firenze

E per giovedì 13 agosto è prevista nuovamente l'allerta rossa. La temperatura massima percepita, in entrambi i giorni, sarà di 37° Confermato per oggi a Firenze il codice rosso per il caldo. Per doman ...

