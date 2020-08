EA Play è la nuova incarnazione di EA Access e Origin Access (Di venerdì 14 agosto 2020) Piccola news per informarvi che i servizi in abbonamento EA Access e Origin Access Basic saranno presto rinominati in EA Play. EA ha infatti annunciato che a partire dal 18 agosto EA Play sarà il nuovo nome dei servizi menzionati sopra, mentre Origin Access Premier diventerà EA Play Pro.Gli utenti potranno accedere a tutti benefici garantiti dai servizi, tuttavia la compagnia ha annunciato in seguito verrà aggiunta altra carne al fuoco, come ad esempio sfide esclusive in game e ricompense mensile dedicate a titoli selezionati. In seguito al cambio di nome dei suoi servizi in abbonamento, EA ha anche annunciato che gli eventi EA Play verranno rinominati EA ... Leggi su eurogamer

