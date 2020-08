Dortmund, il Ceo Watzke: «Sancho resta sicuramente con noi» (Di venerdì 14 agosto 2020) Il CEO del Borussia Dortmund, Joachim Watzke, ha confermato che Jadon Sancho rimarrà nella squadra tedesca Joachim Watzke, il CEO del Borussia Dortmund, ha confermato che Jadon Sancho rimarrà nel club tedesco anche la prossima stagione. Ecco le sue parole: «Se Michael Zorc, un westfaliano come me, parla di una decisione definitiva, allora è definitiva. Non c’è spazio per alcuna interpretazione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

