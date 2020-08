Covid-19: non si capisce più nulla (Di venerdì 14 agosto 2020) Cifre che dicono tutto e niente. Valanghe di interrogativi. E l'epatologo Andreas Cerny non ci tira certo su di morale. Leggi su media.tio.ch

matteosalvinimi : SILVIA SARDONE (LEGA) NON LE MANDA A DIRE: 'SEMPRE PIÙ CLANDESTINI POSITIVI AL COVID-19. QUESTO GOVERNO È CRIMINALE… - AleAntinelli : 10mila Italiani in vacanza tra Grecia, Spagna e Croazia. Però è colpa dei migranti. Il Covid non esiste. La masche… - nzingaretti : Giusta la decisione del Governo di effettuare tamponi a chi rientra da Paesi con molti casi #Covid. Nei giorni scor… - DoctorTARDIS82 : RT @trinity_mio: A #inonda la Santanche' afferma che i giovani sono indisciplinati perché non ci sono regole definite e perché vedono gli i… - miro1959 : RT @AleAntinelli: 10mila Italiani in vacanza tra Grecia, Spagna e Croazia. Però è colpa dei migranti. Il Covid non esiste. La mascherina n… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid non I guai della scuola non dipendono dal Covid 19. Lettera Orizzonte Scuola Pronto il vaccino anti-Covid italiano: precedenza al nostro Paese

Il vaccino anti-Covid “made in Italy”, prodotto da un’azienda biotech laziale e finanziato dalla stessa Regione Lazio, sta per entrare nella sua fase “conclusiva”. In questi giorni, infatti, l’Ente de ...

Torna Fifa 21, con un gioco più fluido, dinamico e creativo di sempre - La prova su PS4

Nell’anno in cui i vari campionati di calcio hanno subito un brusco arresto a causa della pandemia di Coronavirus per poi riprendere all’inizio dell’estate, Fifa 21 – il nuovo videogioco della popolar ...

Il vaccino anti-Covid “made in Italy”, prodotto da un’azienda biotech laziale e finanziato dalla stessa Regione Lazio, sta per entrare nella sua fase “conclusiva”. In questi giorni, infatti, l’Ente de ...Nell’anno in cui i vari campionati di calcio hanno subito un brusco arresto a causa della pandemia di Coronavirus per poi riprendere all’inizio dell’estate, Fifa 21 – il nuovo videogioco della popolar ...