Coronavirus: è Umtiti il positivo del Barcellona (Di venerdì 14 agosto 2020) ANSA-AFP, - Barcellona, 14 AGO - E' il campione del mondo Samuel Umtiti il calciatore del Barcellona positivo al Covid-19. Lo fa sapere il club 'blaugrana' con una nota sui propri social. Il difensore ... Leggi su corrieredellosport

