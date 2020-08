Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser litigano in discoteca: storia ai titoli di coda (Di venerdì 14 agosto 2020) La storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è in crisi da settimane: i due sono stati avvistati mentre litigavano in discoteca. L’estate delle sorelle Rodriguez è segnata dalle delusioni amorose. Belen si è lasciata nuovamente con Stefano De Martino e questa volta la rottura sembra essere definitiva. La bella modella argentina si è … Leggi su viagginews

