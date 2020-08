Catania, panchina affidata a Giuseppe Raffaele (Di venerdì 14 agosto 2020) Catania - Il Catania ha scelto il suo nuovo allenatore . A guidare i rossazzurri nella prossima stagione di Serie C sarà Giuseppe Raffaele Addamo che, lo ha comunicato ufficialmente il club, ha ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Catania, panchina affidata a Giuseppe Raffaele: I rossazzurri hanno scelto l'ex tecnico del Potenza: contratto annu… - NewSicilia : Arriva l'ufficialità di Giuseppe #Raffaele sulla panchina del @Catania. Per lui contratto annuale con opzione per i… - sorrisobot : RT @TernanaNews: Rassegna Stampa - GdS - Sorriso Catania, panchina ok - TernanaNews : Rassegna Stampa - GdS - Sorriso Catania, panchina ok - sorrisobot : RT @ILOVEPACALCIO: Gazzetta dello Sport: 'Sorriso #Catania. Panchina ok. È arrivato il sì per #Raffaele' -

Ultime Notizie dalla rete : Catania panchina Gazzetta dello Sport: "Sorriso Catania. Panchina ok. È arrivato il sì per Raffaele" ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero Catania, panchina affidata a Giuseppe Raffaele

CATANIA - Il Catania ha scelto il suo nuovo allenatore. A guidare i rossazzurri nella prossima stagione di Serie C sarà Giuseppe Raffaele Addamo che, lo ha comunicato ufficialmente il club, ha firmato ...

Calcio Catania, inizia ufficialmente l'avventura in panchina di Raffaele

Raffaele è il nuovo allenatore del Calcio Catania. Il tecnico siciliano, nato a Barcellona Pozzo di Gotto, ha firmato nella mattinata odierna dopo l'arrivo a Torre del Grifo. Per lui contratto annuale ...

CATANIA - Il Catania ha scelto il suo nuovo allenatore. A guidare i rossazzurri nella prossima stagione di Serie C sarà Giuseppe Raffaele Addamo che, lo ha comunicato ufficialmente il club, ha firmato ...Raffaele è il nuovo allenatore del Calcio Catania. Il tecnico siciliano, nato a Barcellona Pozzo di Gotto, ha firmato nella mattinata odierna dopo l'arrivo a Torre del Grifo. Per lui contratto annuale ...