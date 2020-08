Calciomercato Torino, è fatta per l’arrivo di Ricardo Rodriguez dal Milan: le cifre dell’affare (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Torino ha finalmente messo le mani su Ricardo Rodriguez, terzino sinistro tanto voluto da Marco Giampaolo che lo ha già allenato durante l’esperienza al Milan. Il giocatore svizzero ha trovato oggi l’accordo totale con il club granata, dopo che le due società avevano raggiunto l’intesa sulla base di 3 milioni di euro più bonus, colmando l’iniziale gap tra domanda e offerta. Ricardo Rodriguez firmerà un contratto di quattro anni, legandosi al Torino fino al 2024.L'articolo Calciomercato Torino, è fatta per l’arrivo di Ricardo Rodriguez dal Milan: le cifre dell’affare ... Leggi su sportfair

