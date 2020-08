Barcellona, Umtiti positivo al Covid-19 (Di venerdì 14 agosto 2020) La notizia era già nell'aria, adesso è arrivata anche la conferma: Samuel Umtiti è risultato positivo al Covid19. A comunicarlo è stato il Barcellona tramite una nota ufficiale, la società catalana ha tenuto a specificare che il calciatore non è partito per Lisbona, è asintomatico e sta bene. Il Barcellona, inoltre è regolarmente in campo per il quarto di finale contro il Bayern Monaco.IL POST DEL Barcellonaembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/FCBarcelona/status/1294326345380564995?s=20" ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

SkySport : ULTIM'ORA BARCELLONA Samuel Umtiti positivo al coronavirus Il francese è asintomatico e non è con la squadra… - tancredipalmeri : Positivo Umtiti. Per infortunio non aveva viaggiato a Lisbona con il Barcellona - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? #Umtiti positivo al COVID-19: lo annuncia il Barcellona ?? - Fra_Lu77 : RT @SkySport: ULTIM'ORA BARCELLONA Samuel Umtiti positivo al coronavirus Il francese è asintomatico e non è con la squadra #SkySport #SkyUC… - ilcirotano : Barcellona, Umtiti positivo al Covid-19: è asintomatico e non è con la squadra - -