Barcellona-Bayern Monaco diretta e streaming, dove vedere il match oggi (Di venerdì 14 agosto 2020) Barcellona-Bayern Monaco si gioca oggi venerdì 14 agosto alle 21.00 per i quarti di finale di Champions League. Le due squadre si affrontano dopo aver eliminato agli ottavi rispettivamente Napoli e Chelsea. Sarà anche il confronto tra due dei giocatori più forti e in forma della stagione: Lionel Messi e Robert Lewandowski.Barcellona-Bayern Monaco, le probabili formazionicaption id="attachment 1004237" align="alignnone" width="473" Lewandowski (getty images)/captionQualche dubbio di formazione per il Barcellona di Setien che deve scegliere se mandare in campo dall'inizio Antoine Griezmann. Dovrebbe essere dunque un 4-3-3 per i blaugrana con Ter Stegen in porta. Semedo, Piqué, Lenglet e Jordi Alba in difesa. Busquets, De Jong e ... Leggi su itasportpress

CorSport : #Messi guida il #Barcellona nella rifinitura prima del #Bayern ?? - ItaSportPress : Barcellona-Bayern Monaco diretta e streaming, dove vedere il match oggi - - GoalItalia : Lewandowski ???? 53 goal e 8 assist Messi ???? 31 goal e 26 assist Bayern-Barcellona è la sfida tra fuoriclasse, col (… - LaStampa : Va in scena il quarto di finale più nobile per trofei conquistati, monte ingaggi e fatturati. Messi vuole riafferma… - LaStampa : Champions, stasera Barcellona-Bayern è una sfida tra pesi massimi. Per storia e ricchezza -