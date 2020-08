Bankitalia: debito ancora su a giugno, calano entrate tributarie (Di venerdì 14 agosto 2020) (Teleborsa) – A fine giugno il debito delle Amministrazioni pubbliche italiane era pari a 2.530,6 miliardi di euro, in crescita di 20,5 miliardi rispetto al mese precedente sostanzialmente a riflesso del fabbisogno del mese (20,6 miliardi). Lo riporta la banca d’Italia nell’ultima nota sulle Finanze pubbliche, che evidenzia alcuni effetti sui conti pubblici delle misure varate in risposta alla pandemia di Covid. Le disponibilità liquide del Tesoro si sono leggermente ridotte (-0,8 miliardi, a 60,7); gli scarti e i premi all’emissione e al rimborso, la rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e la variazione dei tassi di cambio hanno nel complesso aumentato il debito di 0,7 miliardi.Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, il debito delle Amministrazioni ... Leggi su quifinanza

