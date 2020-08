AUDIO - Durante: "Affare Ronaldo un bagno di sangue per la Juve" (Di venerdì 14 agosto 2020) L'agente Sabatino Durante ha parlato a TMW Radio della Juventus e del possibile addio di uno tra Ronaldo e Dybala: "Quando la Juve ha deciso di prendere Ronaldo, Marotta non era d'accordo, perché il gioco non v ... Leggi su tuttonapoli

L'agente Sabatino Durante ha parlato a TMW Radio della Juventus e del possibile addio di uno tra Ronaldo e Dybala: "Quando la Juve ha deciso di prendere Ronaldo, Marotta non era d'accordo, perché il g ...

