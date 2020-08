Antonella Clerici torna con un piccolo ritardo: ecco perché (Di venerdì 14 agosto 2020) Antonella era pronta a partire a Settembre con il suo nuovo programma ma, per motivi tecnici, la data è slittata! Ma niente paura, la Clerici non ci abbandonerà nella fascia di mezzogiorno… arriverà solo un pò in ritardo! Per l’atteso ritorno di Antonella Clerici in televisione dovremo attendere ancora un pò! È Sempre Mezzogiorno, programma che prenderà il posto de “La Prova del Cuoco“, non partirà il 7 settembreArticolo completo: Antonella Clerici torna con un piccolo ritardo: ecco perché dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

LaMammaN1 : - infoitcultura : Antonella Clerici “rimandata”: slitta inizio del suo programma - zazoomblog : Sveglia all’alba per Antonella Clerici e Vittorio Garrone trekking e poi arriva la felicità (Foto) - #Sveglia #all… - infoitcultura : Antonella Clerici apre i casting per “E’ sempre mezzogiorno” - infoitcultura : Forum: Barbara Palombelli torna in diretta e sfida Antonella Clerici -