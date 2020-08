Allan, in settimana l'offerta decisiva dell'Everton: la cifra (Di venerdì 14 agosto 2020) Allan pronto a ritrovare Carlo Ancelotti con il passaggio all'Everton che appare essere ormai imminente. Leggi su tuttonapoli

CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Tuttosport - Allan-Everton, la prossima settimana la nuova offerta. Mendes ha fatto una promessa a ADL su Ghoulam -

Ultime Notizie dalla rete : Allan settimana

CalcioNapoli24

Allan pronto a ritrovare Carlo Ancelotti con il passaggio all'Everton che appare essere ormai imminente. Secondo le informazioni raccolte da Tuttosport, il brasiliano è ormai vicino al passaggio in Pr ...Inviato a Castel di Sangro Tra dieci giorni, alcuni dei big azzurri potrebbero non far parte della comitiva che arriverà qui a Castel di Sangro. Perché dopo il grande botto iniziale, Osimhen, ora biso ...