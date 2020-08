Alberto Matano alla Cuccarini: «Mia madre è una storica femminista». Poi sorvola sui Cinquestelle (Di venerdì 14 agosto 2020) «Non so cosa sia il maschilismo». Lo dice in un’intervista a La Repubblica il giornalista Alberto Matano. A poche settimane dal debutto della nuova edizione de La vita in diretta che condurrà da solo, ritorna sulle polemiche che hanno accompagnato la chiusura della stagione passata. Polemiche segnate, in particolare, dall’accusa di maschilismo lanciata dall’ex collega al timone del programma, Lorella Cuccarini. Che la più amata dagli italiani sia stata fatta fuori perché sovranista è acclarato. Ma lui non lo dice. Alberto Matano: «Non conoscevo la Cuccarini» «Come ho fatto in diretta, l’ultima puntata, ringrazio anche adesso Lorella», afferma. «Non ci conoscevamo, ci siamo trovati ... Leggi su secoloditalia

