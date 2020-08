A Cesa la raccolta differenziata raggiunge il 61,46%. (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIn questi giorni l’Ufficio Ambiente del Comune di Cesa, sulla base anche dei dati forniti dall’Osservatorio Rifiuti Sovra Regionale ORSO 3.0 ha reso noto che la percentuale della raccolta differenziata nel periodo gennaio-luglio 2020 è del 61.46% “E’ un risultato importante –spiega il sindaco Enzo Guida – infatti nell’anno 2016 la percentuale era del 40.32%. Per cui in 4 anni abbiamo avuto un incremento del percentuale di raccolta differenziata pari al 21.14%”. “Riteniamo si tratti di un risultato più che soddisfacente tenuto conto delle crisi nazionali e regionali che hanno investito il settore dei rifiuti, nonché delle difficoltà riscontrate talvolta a livello ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Cesa raccolta

La Rampa

Approvati giovedì sera in consiglio comunale a Borgo Valbelluna il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti e le relative tariffe, che per i cittadini di Lentiai, Mel e Trichiana rimarra ...