Vacanze all’estero, test obbligatori a chi torna da Croazia, Grecia, Malta e Spagna (Di giovedì 13 agosto 2020) A preoccupare gli esperti sono, oltre agli assembramenti sempre più diffusi nelle zone della movida e nelle discoteche, i casi di positività fra gli italiani di ritorno da viaggi all’estero. Il Governo ha imposto test obbligatori a chiunque torni da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Aggiornata anche la lista dei Paesi da cui non è consentito arrivare in Italia. test obbligatori per chi torna dall’estero Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha recentemente firmato un’ordinanza con cui si impone il test molecolare o antigienico per chiunque arrivi da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Il Ministero ha, ... Leggi su notizieora

