Uso di farmaci durante la pandemia di Covid-19: un racconto in numeri (Di giovedì 13 agosto 2020) Quali farmaci sono stati utilizzati e quanto il loro uso è aumentato durante la pandemia rispetto al passato? In quali regioni italiane sono stati utilizzati più farmaci e quali? Il tipo e la quantità di farmaci acquistati in farmacia sono cambiati? Lo vediamo in un racconto in numeri. Il 29 luglio 2020 l'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha pubblicato un rapporto OsMed (Osservatorio Nazionale sull'Impiego dei Medicinali dell'Agenzia) sull'uso dei farmaci in Italia durante l'emergenza (...) - Salute / , farmaci, Coronavirus Leggi su feedproxy.google

MarySpes : RT @GiovanniMalate5: @neobiovirus @BarbaraRaval Chi ha diffuso il virus sapeva anche la cura, dunque Potrebbe spiegarsi l'uso preventivo ch… - SplendorSolis00 : RT @GiovanniMalate5: @neobiovirus @BarbaraRaval Chi ha diffuso il virus sapeva anche la cura, dunque Potrebbe spiegarsi l'uso preventivo ch… - marisavillani : RT @GiovanniMalate5: @neobiovirus @BarbaraRaval Chi ha diffuso il virus sapeva anche la cura, dunque Potrebbe spiegarsi l'uso preventivo ch… - zaraluc50 : RT @GiovanniMalate5: @neobiovirus @BarbaraRaval Chi ha diffuso il virus sapeva anche la cura, dunque Potrebbe spiegarsi l'uso preventivo ch… - BarbaraRaval : RT @GiovanniMalate5: @neobiovirus @BarbaraRaval Chi ha diffuso il virus sapeva anche la cura, dunque Potrebbe spiegarsi l'uso preventivo ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Uso farmaci Uso di farmaci durante la pandemia di Covid-19: un racconto in numeri OggiScienza Uso di farmaci durante la pandemia di Covid-19: un racconto in numeri

Quali farmaci sono stati utilizzati e quanto il loro uso è aumentato durante la pandemia rispetto al passato? In quali regioni italiane sono stati utilizzati più farmaci e quali? Il tipo e la quantità ...

Rischio chetoacidosi diabetica con SGLT2 inibitori

Gli inibitori del cotrasportatore sodio-glucosio di tipo 2 (SGLT2), che vengono utilizzati per il trattamento del diabete di tipo 2 e che di recente hanno dimostrato di essere efficaci anche nella pre ...

Quali farmaci sono stati utilizzati e quanto il loro uso è aumentato durante la pandemia rispetto al passato? In quali regioni italiane sono stati utilizzati più farmaci e quali? Il tipo e la quantità ...Gli inibitori del cotrasportatore sodio-glucosio di tipo 2 (SGLT2), che vengono utilizzati per il trattamento del diabete di tipo 2 e che di recente hanno dimostrato di essere efficaci anche nella pre ...