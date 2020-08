Turismo, FAPI: crisi settore non recuperabile con piccoli bonus (Di giovedì 13 agosto 2020) (Teleborsa) – “Al Ministro Franceschini riconosciamo che sta compiendo sforzi significativi per contenere le perdite economiche legate al Turismo, ma la crisi che sta attraversando il settore non è certamente recuperabile con piccoli bonus“. A dichiararlo, in una nota, il Presidente nazionale della FAPI (Federazione Autonoma Piccole Imprese) Gino Sciotto. “Se l’afflusso dei visitatori stranieri – prosegue – dovesse rimanere ancora bloccato, tantissime imprese ricettive rischiano la chiusura. Le nostre bellezze, la nostra cultura, e i nostri prodotti enogastronomici sono il traino fondamentale del sistema turistico italiano che alimentano parte fondamentale del nostro prodotto interno lordo”. “Con la pandemia ... Leggi su quifinanza

Decreto Agosto: Fapi, allargare fondo perduto a località balneari e termali

Roma, 06 ago 09:42 - (Agenzia Nova) - Il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto, dichiara che "dalle bozze in circolazione del dl agosto apprendiamo provv ...

