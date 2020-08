Traffico Roma del 13-08-2020 ore 18:30 (Di giovedì 13 agosto 2020) Luceverde Roma va pomeriggio un bel ritrovati all’ascolto su via Casilina in zona Borghesiana finocchio cudia tratti per Traffico intenso in direzione San Cesareo elementi chiusa per incendio via Palmiro Togliatti in prossimità della rampa che immette su via Tiburtina proseguono i lavori su via di Boccea dove si transita a senso unico alternato alla chiesa di via Pantan Monastero CUD In entrambe le direzioni trasporto pubblico la linea tram 8 e temporaneamente sostituita da bus nel tratto Trastevere casa In entrambe le direzioni per la rimozione di un ramo che ostruisce il passaggio sui binari a te Ci vediamo poi che il giorno venerdì 14 è il giorno di Ferragosto l’orario del termine del servizio dell’intera rete metropolitana Sara posticipato alle 1:30 per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare ... Leggi su romadailynews

CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa incidente tra Svincolo Valdarno (Km 335,8) e A1 Svincolo Arezzo (Km… - LuceverdeRoma : #Roma Via Casilina - Traffico rallentato presso Finocchio in direzione fuori Roma #Luceverde - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 13-08-2020 ore 18:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Incidente - Viale di Tor di Quinto - Traffico rallentato presso Corso Francia #Luceverde - saryxs87 : RT @LuceverdeRoma: ???? #Roma semafori malfunzionanti - Viale Palmiro Togliatti incrocio via Casilina - Traffico regolato da personale della… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 13-08-2020 ore 17:00 RomaDailyNews Incendio sulla Prenestina, brucia una casa cantoniera: fiamme e fumo nero

I vigili del fuoco sono al lavoro per domare un incendio che è divampato giovedì 13 agosto all’interno di una casa cantoniera in via Fosso dell’Osa sulla Prenestina. Le fiamme sono scaturite stamattin ...

Trasporto aereo, "verso -60% traffico in Europa nel 2020"

Roma, 13 ago. - Nonostante l'aumento dei voli negli ultimi mesi in Europa, come conseguenza della riapertura delle frontiere tra i paesi dell'area Schengen e con gli Stati Ue non Schengen, i voli sono ...

I vigili del fuoco sono al lavoro per domare un incendio che è divampato giovedì 13 agosto all’interno di una casa cantoniera in via Fosso dell’Osa sulla Prenestina. Le fiamme sono scaturite stamattin ...Roma, 13 ago. - Nonostante l'aumento dei voli negli ultimi mesi in Europa, come conseguenza della riapertura delle frontiere tra i paesi dell'area Schengen e con gli Stati Ue non Schengen, i voli sono ...