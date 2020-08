Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Walter aggredisce Natascha e… (Di giovedì 13 agosto 2020) Momenti drammatici sono in arrivo a casa Schweitzer-Niederbühl. Già messi a dura prova dalla dipendenza dai farmaci di Michael (Erich Altenkopf), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i due coniugi si troveranno infatti ad affrontare una situazione estremamente complessa e delicata che rischierà di diventare molto pericolosa…Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di venerdì 14 agosto 2020Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Walter Schweitzer soffre di demenza senile Natascha con suo padre Walter, Tempesta d’amore © ARD/Christof ArnoldNon ... Leggi su tvsoap

