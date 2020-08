Spara al marito e uccide una sosia per rubarle l’identità (Di giovedì 13 agosto 2020) Prima di essere condannata, lo scorso martedì, Lois Riess ha chiesto scusa ai familiari e agli amici del povero marito. Lois Riess, una 58enne del Minnesota che nel 2018 uccise suo marito a colpi d’arma da fuoco e poi assassinò un’altra donna, ha ricevuto ieri la sua seconda condanna all’ergastolo in un’aula di tribunale di … L'articolo Spara al marito e uccide una sosia per rubarle l’identità è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Spara marito Spara al marito e uccide una sosia per rubarle l’identità ViaggiNews.com Daniele Mondello, il papà di Gioele: «Viviana non era stata bene, ma non voglio pensare al suicidio. Chi sa, parli»

«Quella mattina li avevo visti tranquilli, nessuna inquietudine, nessun litigio...». Un saluto veloce a Viviana e Gioele e giù al lavoro, in sala di registrazione, considerato che lui, Daniele Mondell ...

Stefano Vanin: «Viviana morta nel luogo del ritrovamento. L’autopsia esclude coltellate o spari»

Yara Gambirasio, Melania Rea, Elisa Clas e centinaia di casi meno noti. Il professor Stefano Vanin, uno dei più qualificati entomologi forensi d’Europa oggi docente di Zoologia all’Università di Genov ...

